«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.09.

«Кубок России, 3-й тур в группе Пути РПЛ. Начнём с группы А. «Оренбург» дома будет принимать «Зенит». И здесь «Зенит», конечно, явный фаворит в этом квартете, где также «Рубин» и «Ахмат». Пока у «Зенита» стопроцентный показатель набранных очков. И в Кубке, конечно, дела складываются у «Зенита» получше, чем в чемпионате. «Зенит» успел обыграть и «Рубин», и «Ахмат». Теперь пришла очередь «Оренбурга».

Я думаю, что «Оренбург», хоть и играющий дома у себя на искусственном поле, всё-таки ротацию определённую применит. Для «Оренбурга» и Владимира Слишковича, справедливости ради надо отметить, матчи Кубка не так важны, как матчи чемпионата, где ситуацию надо корректировать. И в Кубке просто в удовольствие команда играет, как получится. Пока у «Оренбурга» есть одна вымученная победа — над «Ахматом», благодаря голу Камилова вырвали три очка. Но сейчас, я думаю, против «Зенита», у которого два состава и очень высокая внутренняя конкуренция, «Оренбургу», конечно, будет непросто.

«Зенит» может этой победой над «Оренбургом» практически гарантировать себе выход с первого места. И я думаю, что «Зенит» эту победу добудет, если всё будет в порядке с настроем и общекомандной скоростью. «Оренбург» даже поживее двигается, чем нынешний «Зенит», но класс игроков, конечно, никто не отменял.

Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.09 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».