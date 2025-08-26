«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.89.

«Оренбург» в этом сезоне выглядит иначе, хотя команда Владимира Слишковича и лишилась многих важных футболистов, но складывается ощущение, что оренбуржцы стали даже сильнее. В двух матчах группового этапа у «Оренбурга» поражение в Казани и победа дома над «Ахматом». С командой Станислава Черчесова оренбуржцы встретились вновь в последнем туре чемпионата России. К перерыву вели 2:0 и имели численное преимущество, но грозненцы отыгрались и увезли ничью, а у «Оренбурга» — шесть очков в шести матчах и место за пределами опасной зоны.

«Зенит» в этом сезоне уже успел испытать приличный спад, ещё недавно у петербуржцев был отрезок в чемпионате России из четырёх матчей без побед: ничьи в Казани с «Рубином» и Москве со «Спартаком», а ещё домашняя — с армейцами. Да и про поражение в Грозном в дебютном матче после возвращения Станислава Черчесова не стоит забывать. Две другие игры «Зенит» выиграл, включая уверенные 4:0 над махачкалинским «Динамо» в минувшие выходные. А вот в Кубке России дела у команды Сергея Семака идут хорошо, два матча — две победы и лидерство в группе.

Во втором по значимости турнире тренеры регулярно прибегают к ротации, а тут, конечно, у «Зенита» нет конкурентов, уровень резервистов из Санкт-Петербурга на голову выше. Также в этом сезоне матчи в Оренбурге, кроме стартового, радуют голами, поэтому выберем комбинированный вариант», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».