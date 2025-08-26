«Оренбург» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка России 26 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.50.

«Оренбург» и «Зенит» встретятся в рамках 3-го тура Кубка России. Тут я уверен в успехе петербуржцев, даже если они сыграют не первым составом, а так, скорее всего, и будет.

Групповой раунд подходит к своему экватору, понемногу начинают формироваться фавориты квартетов и аутсайдеры. В их вот группе А «Зенит» ожидаемо главный пока претендент на выход с первого места — он его и занимает с шестью очками. У двух преследователей, включая «Оренбург», на три очка меньше. С «Рубином» команда Слишковича конкурирует, пока уступая ему по дополнительным параметрам. «Ахмат» идёт последним без набранных очков.

И вот как раз с «Ахматом» оренбуржцы провели свою последнюю встречу, только в рамках РПЛ. Матч получился необычным, и думаю, команда Слишковича расстроилась, что упустила три очка. Потому что грозненцы на 63-й минуте остались на поле уже вдевятером. А первую красную карточку они получили ещё на пятой минуте. И, в общем-то, сперва всё у «Оренбурга» складывалось хорошо, он вёл 2:0. Но во втором тайме команда Черчесова перестроилась и дважды забила. Подопечные Слишковича уже не забили третий — 2:2.

Однако для «Оренбурга», на самом деле, даже одно набранное очко — не так плохо. Он проводит хороший сезон для своего уровня, почти не думает о борьбе за выживание. В шести турах РПЛ коллектив четыре раза набрал очки и дважды уступил — в турнире он идёт на 11-й строчке. А в Кубке «Оренбург» уже успел уступить «Рубину» (0:2), после чего как раз выиграл у «Ахмата» (2:1).

У «Зенита», конечно, результаты в этом сезоне лучше, чем у «Оренбурга» — со старта было всего одно поражение, от всё того же «Ахмата» в РПЛ (0:1). Но вот ещё трижды команда Семака теряла очки, играя вничью. И все эти неудачи приходились на Премьер-Лигу. Так что если в Кубке дела у сине-бело-голубых ещё неплохо складываются, победы над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (3:0), то в РПЛ всё не так радужно.

Так что я тут жду примерно равной игры. Да, «Зенит» — фаворит в любом случае. Однако на кубковые противостояния почти все коллективы выпускают смешанные составы. Петербуржцы сейчас точно будут копить силы для Премьер-Лиги, где у них намного больше проблем. Мотивация биться до конца в Кубке у них может отсутствовать. У «Оренбурга» в таких условиях появляются шансы.

Всё же я за «Зенит». Ставлю на его победу и на тотал меньше 3.5 гола за 2,50. Даже вторым составом клуб должен выигрывать, однако крупным счёт не будет. В Оренбурге тяжело играть, те же петербуржцы в последний раз оттуда увезли минимальную победу», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».