«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.40.

«Сезон-2025/2026 ещё только разгоняется, а в случае с «Ахматом» его уже можно поделить на до и после. И рубеж — смена тренера, когда вместо Александра Сторожука пришёл Станислав Черчесов. До этого события у «Ахмата» были только поражения, а после ситуация кардинально поменялась. Обыграли в чемпионате «Зенит» и «Крылья Советов», а в последнем туре, даже играя в меньшинстве, отыгрались с 0:2 в Оренбурге.

«Рубин» неплохо начал сезон, очки набирал регулярно и даже смог дома, уступая в два мяча «Зениту», зацепить ничью. Но в последнее время у команды Рашида Рахимова наметился серьёзный спад. В четырёх последних матчах у «Рубина» всего одна победа, да и то над «Ростовом», который провалил начало сезона. А вот поражения были чувствительны, в столице 1:5 от армейцев и 0:3 в Санкт-Петербурге от «Зенита». Да и в минувшие выходные дома казанцы проиграли 0:2, но могли и крупнее, а вот сами в атаке ничего не создали.

Команды подходят к матчу в разном функциональном состоянии: «Рубин» на спаде, а «Ахмат» наоборот, прибавляет, да и матч пройдёт в Грозном. Ещё важный момент, что после двух туров группового этапа Кубка России у хозяев ноль баллов, а у гостей — три. Команда Станислава Черчесова в случае ещё одной неудачи рискует не попасть даже в Путь регионов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».