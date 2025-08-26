Скидки
«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Ахмат» сыграет с «Рубином» домашнюю встречу. Начинал «Ахмат» чемпионат ещё при Сторожуке матчем с «Рубином» и уступил 0:2. В той встрече у «Ахмата» было больше 20 ударов по воротам, но мяч упорно не шёл в ворота Ставера. И «Ахмат» тот матч проиграл, проиграл в целом по делу. «Рубин» был просто более чёток в исполнении своего плана и более основательно и фундаментально смотрелся, нежели «Ахмат».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Сейчас «Ахмат» хорош, безусловно, с Черчесовым команда стала больше двигаться и больше бороться, и уверенность какая-то появилась. Две победы в чемпионате. И сейчас не проиграли в меньшинстве «Оренбургу». Такие встречи, хоть и невыигранные, очень сплачивают коллектив.

«Ахмат» играет дома против «Рубина». «Рубин» — команда кусачая. После поражения от «Спартака» наверняка какой-то нагоняй от Рашида Рахимова «Рубин» получил. И с учётом того, что здесь две команды выходят, а у «Ахмата» пока нет набранных очков, конечно, встречи очные между этими соперниками имеют судьбоносное значение. Если, конечно, кто-то из этих команд, помимо того, что собирается подзаработать в Кубке, ещё и хочет выйти в плей-офф дальше по Пути РПЛ.

Поэтому обоюдоострый футбол жду. Фаворита выделить очень сложно. Вроде «Рубин» покрепче, однако, как я уже сказал, с Черчесовым «Ахмат» предстал несколько иной командой. Возьму вариант «два-три гола в матче» за «двойку». «Ахмат» неплохо играет в целом в обороне, если не брать последний матч чемпионата с «Оренбургом». «Рубин» тоже немного в целом по истории пропускает. Да, может быть, это не касается последних трёх-четырёх встреч, где «Рубин» пропустил пять от ЦСКА, три от «Зенита» и сейчас два – от «Спартака». Но в целом «Рубин» в обороне достаточно неплохо смотрится.

Два-три гола в матче — мой прогноз на эту встречу за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

