«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 2.05.

«Московский «Спартак», пока вторая команда группы С, там неожиданно опережает всех махачкалинское «Динамо», дома сыграет против «Пари НН». Там ещё «Ростов» в этом квартете. Прошлый домашний матч с Махачкалой «Спартак» провёл из рук вон плохо — сыграл вничью 1:1, и то спасся в самой концовке благодаря голу Литвинова. Но в серии пенальти в итоге махачкалинцам уступил.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас «Спартак» почувствовал какую-то уверенность после неплохой игры с «Зенитом», неплохой игры с «Рубином». Плюс новички появились, может быть, в этой встрече дебютирует Самошников. Плюс «Спартак» играет дома. А «Пари Нижний Новгород» больше тоже думает, наверное, про чемпионат, нежели про Кубок. Тоже будут изменения по составу. Пока у «Пари НН» очень мало забитых мячей, однако при этом и мало пропущенных. Разница после двух матчей — 1:1. В прошлой встрече «Пари» одолел «Ростов» в Саранске — 1:0, вымученная победа.

«Спартак», конечно же, фаворит. И с учётом того, что «Спартак» прошлый матч домашний с Махачкалой провёл не лучшим образом, a «Пари НН» играет в футбол более открытый, чем Махачкала, я думаю, москвичи сделают серьёзную ставку на агрессивное начало, на быстро забитый мяч. А потом «Спартак» постарается наращивать своё преимущество.

Мой прогноз на эту встречу — «Спартак» забьёт в обоих таймах» за 2.05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

