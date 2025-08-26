Скидки
«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1.95.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«В третьем туре Пути РПЛ Кубка России в группе С «Спартак», у которого четыре очка после двух матчей, сыграет против «Пари НН». Команды находятся на втором и третьем месте. У нижегородцев три очка. И «Спартак» в случае победы может существенно оторваться и облегчить себе дальнейший путь в Кубке. И к этому всё располагает, потому что «Спартак» последние игры провёл очень качественно. У команды есть усиление, очень большой состав и, безусловно, обойма очень сильная. Есть кому играть и доказывать.

«Пари НН» идут на предпоследнем месте в чемпионате России. Им придется сделать очень большую ротацию. Однако те футболисты, что выйдут вместо основных, очень сильно им уступают. Поэтому полагаю, что в Москве при своих трибунах «Спартак» должен просто разорвать «Пари НН», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

