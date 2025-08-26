«Спартак» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на игру группового раунда Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.80.

«Спартак» против «Пари НН» в 3-м туре Кубка России. Красно-белые удачно провели две последние игры. Думаю, сейчас они наберут свои три очка.

«Спартак», как и ожидалось, является одним из фаворитов в борьбе за выход из своей группы С. Пока он идёт вторым с четырьмя очками. Махачкалинское «Динамо» опережает его на одно очко, у третьего «Пари НН» тоже на одно очко меньше. Так что пока у них всё плотно, но групповой раунд только подходит к своему экватору.

«Спартак» важного результата добился на прошлых выходных, обыграл «Рубин». Казанцы в этом сезоне навязывают борьбу всем, даже топам. Однако команда Станковича справилась, выиграла 2:0. Ей было важно победить, так как до этого шла серия из четырёх матчей без побед. Впрочем, четвёртая встреча в этой серии оставила, скорее, приятные впечатления.

Так, перед победой над «Рубином» красно-белые увезли одно очко в РПЛ с игры с «Зенитом». Были опасения, что москвичи провалятся в этом противостоянии, потом Станковича уволят. Однако этого не произошло. Напротив, «Спартак» хороший матч провёл, был намного ближе к победе. Даже можно сказать, ему было обидно всего одно очко набрать. Пока в РПЛ клуб всё ещё идёт не так высоко, на девятой строчке.

У «Пари НН» – совсем другая ситуация. Этот сезон всё ещё плохо для него складывается. Хотя положение дел уже не настолько критичное, каким было ещё несколько игр назад. Так, команда Шпилевского начала сезон с серии из четырёх поражений. Да, выступления получались не настолько плохими, нижегородцы часто были близки к ничьим, но всё равно проигрывали.

Серия прервалась как раз в Кубке — во 2-м туре «Пари НН» одолел «Ростов» (1:0). После этого первые очки в РПЛ коллектив заработал — выиграл у «Динамо» Махачкала (2:0). Правда, на прошлых выходных вновь поражение случилось — безальтернативные 0:3 от московского «Динамо». В турнире подопечные Шпилевского пока всё ещё идут в зоне вылета.

Само собой, тут «Спартак» — явный фаворит. Сыграет он не первым составом, впрочем, это касается и «Пари НН». Оба коллектива не лучшим образом начали сезон в РПЛ, там они нуждаются в наборе очков в каждом туре. А групповой раунд Кубка России пока находится в середине, так что можно им и пожертвовать.

Я верю в их паре в «Спартак», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».