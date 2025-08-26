Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на матч отбора Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на матч отбора Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик».

Ставка: победа «Кайрата» с форой (+1) за 1.81.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кайрат» был молодцом: классно держался на «Селтик Парк», не дал шотландцам ни реализовать преимущество в классе, ни сыграть на эмоциях — хотя стадион был полный. Думаю, что после 10-часового перелета «Селтику» в Казахстане будет некомфортно. Поэтому поймаем перекос букмекерской линии и возьмём «Кайрат» с форой (+1). Вообще считаю, что они могут пройти дальше, но давайте подстрахуемся, ведь фаворитом по-прежнему считается «Селтик», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Кайрат» — «Селтик». Радость для «Челси» и мучение для казахстанцев
«Кайрат» — «Селтик». Радость для «Челси» и мучение для казахстанцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android