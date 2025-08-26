«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на матч отбора Лиги чемпионов
Поделиться
Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик».
Ставка: победа «Кайрата» с форой (+1) за 1.81.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кайрат» был молодцом: классно держался на «Селтик Парк», не дал шотландцам ни реализовать преимущество в классе, ни сыграть на эмоциях — хотя стадион был полный. Думаю, что после 10-часового перелета «Селтику» в Казахстане будет некомфортно. Поэтому поймаем перекос букмекерской линии и возьмём «Кайрат» с форой (+1). Вообще считаю, что они могут пройти дальше, но давайте подстрахуемся, ведь фаворитом по-прежнему считается «Селтик», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
14:18
-
14:00
-
13:43
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:47
-
10:00
-
09:22
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 25 августа 2025
-
19:30
-
19:00
-
18:38
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:48
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:12
-
10:00
-
09:21
-
08:40