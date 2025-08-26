«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Тимура Журавеля на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик».

Ставка: победа «Кайрата» с форой (+1) за 1.81.

«Кайрат» был молодцом: классно держался на «Селтик Парк», не дал шотландцам ни реализовать преимущество в классе, ни сыграть на эмоциях — хотя стадион был полный. Думаю, что после 10-часового перелета «Селтику» в Казахстане будет некомфортно. Поэтому поймаем перекос букмекерской линии и возьмём «Кайрат» с форой (+1). Вообще считаю, что они могут пройти дальше, но давайте подстрахуемся, ведь фаворитом по-прежнему считается «Селтик», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».