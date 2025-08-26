Скидки
«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Селтик»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик».

Ставка: проход «Кайрата» за 3.35.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
«Первый квалификационный матч решающей стадии Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Селтиком» состоялся неделю назад в Глазго, и, несмотря на итоговый счёт, получился он весьма интересным. Первый тайм остался за командой из Казахстана, они дважды имели неплохие моменты, чтобы счёт открыть, а вот шотландцы имели всего один момент. Но после перерыва хозяева уже за 15 секунд организовали атаку, и лишь мастерство Александра Заруцкого спасло «Кайрат» в этом эпизоде. Дальше моменты стали возникать чаще, и «Селтик» атаковал чаще, но главной проблемой для казахстанцев стала травма основного голкипера, на 75-й минуте пришлось его заменить и выпустить Темирлана Анарбекова. Но за несколько минут до конца матча и ему досталось в столкновении с футболистом «Селтика», пришлось заматывать голову, но игру он всё же продолжить смог. Ещё была пара моментов с обеих сторон, но голов болельщики так и не увидели.

После визита на «Селтик Парк» «Кайрат» не играл, перенеся игру 22-го тура на 31 августа, а вот команда из Глазго в третьем туре чемпионата Шотландии добыла победу 3:0 и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Даже несмотря на безголовую ничью в первом матче, «Селтик» останется явным фаворитом в этом противостоянии, хотя ответный матч пройдёт в Казахстане. Понятно, что опыт и уровень футболистов на стороне шотландцев, но я хочу рискнуть, ведь сейчас у «Кайрата» есть шанс (и неплохой) выйти в групповой этап Лиги чемпионов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

