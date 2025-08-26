«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч предсезонного турнира

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч мемориала Ромазана «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.86.

«Игра «Металлурга» на предсезонном турнире в Минске оставила очень приятное впечатление — даже когда ряд основных игроков пропускал матчи, магнитогорцы играли в атакующий и комбинационный хоккей. Сложно ждать иного, когда команда подписывает в нападение сплошь техничных форвардов вроде Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Дерека Барака. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин не скрывал, что хочет видеть команду, играющую креативно, и пока его надежды оправдываются.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Салавата Юлаева» два товарищеских матча против «Автомобилиста» на домашней арене не задались — уфимцы дважды уступили сопернику. Но на данном этапе результат не важен — куда полезнее посмотреть на резерв, который может компенсировать значительные потери «Салавата» в межсезонье. Например, на турнир в Магнитогорске уфимцы повезли нападающего 2008 года рождения Алана Шайхлисламова — 17 лет ему исполнится только в начале сентября. Слышал, что тренерский штаб рассчитывает дать ему шанс и во время сезона, но юниору ещё предстоит доказать свою необходимость.

В первый день турнира состоится самый интересный матч — при всём уважении к «Барысу» и фарм-клубу «Металлурга» из ВХЛ к их матчам меньше внимания. Жду от «Металлурга» и «Салавата» результативной игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».