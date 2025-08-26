«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч турнира имени Пучкова

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч турнира имени Пучкова «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (0) за 2.02.

«Автомобилист» пока провёл всего два контрольных матча, оба — в Уфе. И я как раз был на этих играх вживую, поэтому впечатления максимально свежие.

26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург

Первая встреча прошла с резервным составом. Там было не так много игроков основного костяка и команда больше экспериментировала, чем играла на результат. Но главное — тренерский штаб посмотрел ближайший резерв и дал игровое время молодёжи. Во второй игре «Автомобилист» вышел уже в боевом варианте, и здесь особенно стоит выделить дебют Рида Буше. Форвард сразу же вписался в систему и вместе с Да Костой и Горбуновым составил мощное первое звено. Именно эта тройка и сделала результат в матче против «Салавата Юлаева». Итог — уверенная победа 3:0, где отдельно нужно выделить и Аликина, который действовал надежно и по итогу сыграл «на ноль».

А вот «Ак Барс» проводит куда более насыщенную предсезонку: уже были игры с «Ладой», «Нефтехимиком» и московским «Динамо», ещё казанцы встретились с питерским СКА. Так что к очному матчу «Ак Барс» подойдёт с более плотным игровым графиком, но пока неизвестно, в каком составе. Матч на турнире Пучкова «Ак Барс» провёл с приличным набором известных фамилий, однако, несмотря на победу 3:2, «барсы» выглядели не очень уверенно, но всё это можно списать на предсезонку. Всё-таки дубль Бровкина в овертайме зарешал.

Чего я жду от игры? Возможно, Анвар Гатиятулин решит поэкспериментировать с составом и к матчу с «Автомобилистом» казанцы подойдут в ином обличии. Я не жду лидеров казанцев во втором за два дня матче, поэтому поверю в победу «Автомобилиста» с форой (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».