«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч в Самаре

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч в Самаре
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.15.

Тенденции последних очных встреч говорят о перевесе в сторону «Динамо». 5 мая в Самаре гости выиграли со счётом 3:1, а до этого в 2024 году в Кубке России побеждали со счётом 6:3 и 5:1. Так что москвичи явно чаще берут очки в этой паре. Это ещё важно и в психологическом плане после самарской неудачи 0:6 с «Краснодаром». Такие шок-поражения почти всегда ведут к консервативному плану: ниже блок, бережнее работать с мячом.

Судя по всему, сценарий матча будет следующим. «Крылья Советов» постараются закрепить мяч и аккуратнее защищать зону перед центром обороны, но «Динамо» будет давить скоростью и числом на флангах, ловить потери и добираться до ударов из полупространств. На фоне свежей победы и более цельной структуры у гостей выше шанс контролировать игру и победить.

