«Балтика» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.50.

«Балтика» в РПЛ держит уровень и идёт без поражений. Были 3:2 с «Оренбургом», затем ничьи с «Крыльями» и «Локомотивом», а на выезде калининградцы взяли все очки с «Сочи» — 2:0. Структура игры у них плотная, быстрые фланги работают. Однако в Кубке России при этом уступили «Локомотиву» со счётом 0:2 и «Акрону» со счётом 1:2, так что очки здесь нужны.

Да только кадровый момент всё может испортить у хозяев. Капитан Андрей Мендель выбыл примерно на полтора месяца — это потеря для центра полузащиты и снижение качества стандартов. А также сужает ротацию и может сказаться на игре без мяча против динамичных полузащитников ЦСКА.

Очные встречи за последние сезоны — с лёгким перевесом армейцев. 1:0 и 2:0 в кубковых полуфиналах Пути РПЛ весной 2024 года. При этом в РПЛ калининградцы, однако, побеждали со счётом 3:1. И дело было дома. В целом же матчи часто решаются одним рывком и ограничиваются небольшим количеством голов. С другой стороны, теперь может всё измениться.

Логично ждать, что мяч будет у ЦСКА. Плюс ставка на высокие темпы на флангах. «Балтика» же может сыграть компактно и с быстрыми переходами из обороны. Домашнее поле и дисциплина хозяев наверняка усложнят москвичам жизнь, однако скорость и вариативность последних в финальной трети куда выше. Кроме того, у армейцев есть уверенность после серии ярких игр.