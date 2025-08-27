«Бенфика» — «Фенербахче»: прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответную игру раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Фенербахче».

Ставка: победа «Бенфики» + тотал больше 2.5 гола за 2.35.

Трудно поверить, что португальцы останутся без Лиги чемпионов, в которой участвовали последние четыре сезона, в трёх из них выходя в плей-офф. В предыдущем раунде квалификации они без труда обыграли «Ниццу» — дважды с одинаковым счётом 2:0. Анатолий Трубин, несомненно, один из лучших голкиперов, и сухие победы — во многом его заслуга.

Поэтому Бруну Лаже украинца бережёт, в минувшем матче Примейры с «Тонделой» (3:0) дал ему восстановиться. К ответной игре с «Фенербахче» он будет готов. Наставник «Бенфики», в отличие от Моуринью, позволил отдохнуть некоторым ключевым футболистам. В старте появился Франьо Иванович, купленный этим летом у бельгийского «Юниона». Хорват почти закрепился в основе, забил «Тонделе» гол.

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» выиграет у «Фенербахче», через тотал больше 2.5 мяча. Этим летом команды уже встречались в товарищеском матче, и лиссабонцы одержали победу со счётом 3:2, но тут статус у игры совсем другой. Будем откровенны, подопечные Моуринью не умеют плотно обороняться и всё равно допустят ошибку. А пропустят один — будут рисковать после нулевой ничьей на своём поле, и тогда игра раскроется.