«Брюгге» — «Рейнджерс»: прогноз на матч в Бельгии

Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответную игру раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» — «Рейнджерс».

Ставка: «Брюгге» не проиграет + обе забьют за 2.15.

У «Рейнджерс» как-то совсем не заладились дела в новом сезоне. И чем дальше, тем хуже. Шотландцы с трудом прошли два раунда квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Панатинаикос» (2:0 и 1:1) и «Викторию Пльзень» (3:0 и 1:2). Поражение и ничья — это встречи на выезде. Как отыгрываться в Брюгге после 1:3 — большой вопрос.

Даже в чемпионате Шотландии отсутствует стабильность. Команда из Глазго с трудом вырвала ничью в последнем матче с «Сент-Мирреном» (1:1). В последних пяти встречах во всех турнирах она стабильно пропускает, однако и забивает в ответ. Летом у «Шеффилд Уэнсдей» был куплен Джеди Гассама. Он стал автором дубля в ворота чешского клуба, но вот уже четыре игры не может отличиться.

Не должно быть претензий к голкиперу Джеку Батленду, потому что он действительно хорош. Все беды – из-за ошибок защитников, которые должны ему помогать, однако только создают проблемы. А ведь в межсезонье «Рейнджерс» расстался со многими игроками этого амплуа. Похоже, зря.

Защита «Брюгге» тоже не эталон, поэтому предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, но обе команды забьют. Не верится, что у шотландцев получится что-то придумать и совершить камбэк. Проблемы никуда не денутся, и с каждым новым матчем они заметны всё больше. А вот бельгийская команда на отличном ходу, и на пути к Лиге чемпионов её никто не остановит.

