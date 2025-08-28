«Серветт» — «Шахтёр»: определён фаворит ответного матча

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют швейцарский «Серветт» и украинский «Шахтёр». Встреча состоится на стадионе «Стад де Женев» в городе Ланси (Швейцария). Начало — в 22:00 мск.

«Шахтёр» сыграл вничью с «Серветтом» (1:1) в первом матче.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.79, а шансы швейцарского «Серветта» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.