Стали известны шансы «Локомотива» в матче с «Акроном»

Стали известны шансы «Локомотива» в матче с «Акроном»
Матч 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Локомотив» — «Акрон» состоится 28 августа на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно равно 62% вероятности.

Поставить на успех «Акрона» можно за 5.50, а ничейный исход идёт за 4.62.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

