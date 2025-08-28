«Локомотив» — «Акрон»: определён самый вероятный счёт

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Локомотив» — «Акрон» состоится 28 августа на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно равно 62% вероятности.

Поставить на успех «Акрона» можно за 5.50, а ничейный исход идёт за 4.62.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный исход — 2:1 в пользу «Локомотива» за 7.00. Ничья 1:1 по итогам 90 минут идёт за 7.50, на 1:0 в пользу хозяев дают 8.20.