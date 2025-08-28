«Динамо» Киев — «Маккаби»: назван фаворит ответного матча

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграют «Динамо» из Киева и «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в городе Люблин (Польша). Начало — в 21:00 мск.

«Маккаби» из Тель-Авива обыграл киевское «Динамо» в первом матче со счётом 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Маккаби» из Тель-Авива оценили в 3.35. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.