«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Крылья Советов» дома в Самаре сыграют против московского «Динамо». Это группа B. «Крылья» пока лидер квартета, опережая «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Динамовцы сейчас вроде неплохо начали вникать в требования Карпина. В Кубке, правда, было сокрушительное поражение 0:4 от «Краснодара», но до этого была победа над «Сочи» — 3:2. В общем, матчи «верховые». Ротирует состав Карпин на кубковые матчи, даёт шанс молодежи себя показать. А молодёжь эта всегда нестабильна: много движения, но не хватает целостности в игре, следовательно, вот такая высокая результативность в матчах с участием «Динамо» в Кубке России.

«Крылья» сейчас в такое пике немножечко попали. Очень удачный был старт в самом начале, но вот в последних матчах «Крылья» и шесть от «Краснодара» пропустили, и проиграли «Сочи» в серии пенальти, и в чемпионате три пропустили от «Ахмата». В общем, сейчас немножечко «Крылья» забарахлили.

Домашний матч для «Крыльев». С «Динамо», как правило, матчи получаются очень результативные. И если посмотреть предыдущие матчи между этими командами в Самаре, как правило, легко и уверенно команды пробивали «вершок». На этом варианте остановлюсь — «тотал больше 2.5» за 1.78», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

