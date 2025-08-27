Скидки
«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Самаре

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Самаре
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

«На мой взгляд, Карпин уже не будет так сильно экспериментировать, как в домашних матчах Кубка России. Там обыграли «Сочи» с трудом, потом попали под «Краснодар». Задача стоит и в кубковом турнире выступить успешно. Да, в «Ростове» он всегда делал ставку на чемпионат, стартовую обойму берёг для него. Здесь всё-таки скамейка стала подлиннее, надо её использовать. Столько молодёжи, как в прошлых матчах, не увидим. Надо наигрывать основной состав в том числе для РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Крылья Советов», как многие и ожидали, начали просаживаться. В первых турах везло, зацепили в Кубке России в гостях победу над «Краснодаром». Но все эти результаты по-футбольному объяснить трудно. Где-то везло, где-то ребята хотели показать себя новому тренеру. Сейчас всё это уходит. А Адиев слишком мало работает с командой, чтобы сделать уже что-то своё. Плюс состав не для серьёзных задач.

«Динамо» солиднее по игрокам. Крупная победа над «Пари НН» должна чуть раскрепостить. Поэтому и здесь выберу победу бело-голубых. Самарцам после 0:6 тяжело будет прийти в себя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После 0:6 Адиев закроется. Но «Динамо» с Миранчуком это не волнует
