«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Самаре

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

«На мой взгляд, Карпин уже не будет так сильно экспериментировать, как в домашних матчах Кубка России. Там обыграли «Сочи» с трудом, потом попали под «Краснодар». Задача стоит и в кубковом турнире выступить успешно. Да, в «Ростове» он всегда делал ставку на чемпионат, стартовую обойму берёг для него. Здесь всё-таки скамейка стала подлиннее, надо её использовать. Столько молодёжи, как в прошлых матчах, не увидим. Надо наигрывать основной состав в том числе для РПЛ.

«Крылья Советов», как многие и ожидали, начали просаживаться. В первых турах везло, зацепили в Кубке России в гостях победу над «Краснодаром». Но все эти результаты по-футбольному объяснить трудно. Где-то везло, где-то ребята хотели показать себя новому тренеру. Сейчас всё это уходит. А Адиев слишком мало работает с командой, чтобы сделать уже что-то своё. Плюс состав не для серьёзных задач.

«Динамо» солиднее по игрокам. Крупная победа над «Пари НН» должна чуть раскрепостить. Поэтому и здесь выберу победу бело-голубых. Самарцам после 0:6 тяжело будет прийти в себя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».