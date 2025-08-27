«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 за 1.98.

«Дерби Краснодарского края. Совсем недавно команды играли в чемпионате, и «Краснодар» просто разнёс «Сочи» — 5:1. И такие команды, невыстроенные, сырые, для «Краснодара» — это просто сладкая булочка. У «Сочи» очень плохи дела в чемпионате, да и в Кубке на последнем месте команда Морено. Я просто не знаю, что «Сочи» может противопоставить нынешнему «Краснодару».

Понятно, там будут корректировки по составу у «Краснодара», но конкуренция внутренняя сейчас очень серьёзная и очень впечатляющая. Команда сейчас физически очень уверенно смотрится что дома, что на выезде. «Краснодар» здорово бежит. Команда выстроенная, уверенная, многие вещи доведены до автоматизма. Ну и наплевать на Кубок «Краснодар» точно бы не хотел, особенно к 3-му туру.

Думаю, что и на выезде «Краснодар» достаточно легко обыграет «Сочи». Возьму аккуратненько, но за хороший коэффициент 1.98 победу «Краснодара» и тотал больше 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».