Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 27 августа

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 27 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.00.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какие могут быть шансы у «Сочи» в этом матче — для меня загадка. Команда вообще без просвета. Зацепили очко с «Динамо» благодаря невероятному везению. В последнем туре безропотно проиграли «Балтике», были и крупные поражения. «Краснодар» же сейчас набрал ход, побеждает с запасом. И все новички приходят в себя. Мы уже увидели значительную пользу от Дугласа, Перрен первый мяч забил. Видно, что мастера солидные. Для нашего чемпионата это серьёзное усиление. И сейчас в «Краснодаре» пойдёт рубка за место в составе, все будут хотеть себя проявить. Конкуренция возросла до сумасшедшего уровня.

А про «Сочи», наверное, уже будет иметь смысл говорить после отставки Морено. Я не знаю, по каким причинам он ещё в команде. Положительных сдвигов не вижу. Чего-то ждут.

На Кубок возьму скромно «Краснодар» с форой (-1). Самолюбие у футболистов «Сочи» есть, там неплохие мастера пришли. Но о командной игре пока говорить не приходится. Встрепенуться могут. Но на дистанции матча «Краснодар» в любом составе победит убедительно. Только что было 5:1 в чемпионате. Здесь 2:0, 3:1 как минимум будет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android