«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 27 августа

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.00.

«Какие могут быть шансы у «Сочи» в этом матче — для меня загадка. Команда вообще без просвета. Зацепили очко с «Динамо» благодаря невероятному везению. В последнем туре безропотно проиграли «Балтике», были и крупные поражения. «Краснодар» же сейчас набрал ход, побеждает с запасом. И все новички приходят в себя. Мы уже увидели значительную пользу от Дугласа, Перрен первый мяч забил. Видно, что мастера солидные. Для нашего чемпионата это серьёзное усиление. И сейчас в «Краснодаре» пойдёт рубка за место в составе, все будут хотеть себя проявить. Конкуренция возросла до сумасшедшего уровня.

А про «Сочи», наверное, уже будет иметь смысл говорить после отставки Морено. Я не знаю, по каким причинам он ещё в команде. Положительных сдвигов не вижу. Чего-то ждут.

На Кубок возьму скромно «Краснодар» с форой (-1). Самолюбие у футболистов «Сочи» есть, там неплохие мастера пришли. Но о командной игре пока говорить не приходится. Встрепенуться могут. Но на дистанции матча «Краснодар» в любом составе победит убедительно. Только что было 5:1 в чемпионате. Здесь 2:0, 3:1 как минимум будет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».