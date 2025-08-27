«Сочи» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру 3-го тура Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.40.

«Сочи» и «Краснодар» встретятся в рамках третьего тура Кубка России. Недавно они уже играли друг против друга в РПЛ, тогда всё завершилось разгромной победой «быков». Сейчас я тоже не сомневаюсь в их успехе, пусть и голов, скорее всего, будет не так много на этот раз.

«Краснодар» набрал ход. Уже забылись его неудачи на старте сезона, проигранный Суперкубок. Как я и говорил, нужно время. Только после определённого количество матчей можно делать какие-то выводы. С «быками» так и вышло. Они идут на серии уже из пяти побед кряду. Что еще важно, последние успехи были разгромными у них – 4:0 с «Динамо» в Кубке, а также 5:1 с «Сочи» и 6:0 с «Крыльями Советов» в РПЛ.

Возможно, последняя победа в Самаре и не ожидалась такой крупной. Всё же «Крылья» неплохо выглядят в этом сезоне. Но команда Мусаева наказывала их за ошибки в обороне, потом ещё и пенальти забила. После счёта 3:0 все уже стало понятно, «Краснодар» просто затем использовал свой потенциал в атаке, который у него, безусловно, огромный. Как итог таких результатов – клуб снова на первом месте в лиге, пусть и отрыв от преследователей у него пока не такой большой.

«Сочи» всё ещё тяжело приходится. Не может клуб все никак выбраться из кризиса. И вроде бы проблески уже есть, проводила команда Морено неплохие матчи. С «Рубином» она была близка к ничьей (1:2), у «Динамо» очки отобрала (1:1), «Крылья» переиграла, пусть и только в Кубке, да ещё и в серии пенальти (2:1).

Последний матч «Сочи» проводил дома с «Балтикой». Казалось, могут хозяева снова зацепиться за очки, побороться. Но вновь произошло поражение – 0:2. В атаке снова слабо выступили, создавали меньше соперника. В РПЛ всё ещё ситуация очень плохая у подопечных Морено – последнее место с одним баллом в активе.

В общем, тут выдумывать нечего. Конечно, это Кубок, турнир, который пока не так сильно волнует команды, можно добыть одну-две победы за шесть туров и всё равно попасть в плей-офф. Причём даже в Путь регионов не так страшно попасть, оттуда можно в Суперфинал пройти. Так что в этом противостоянии третьего тура не жду активного футбола и множества голов. В позапрошлом туре «Краснодар» разгромил «Сочи» 5:1. Сейчас он тоже выиграет, но скромнее, в том числе из-за смешанного состава», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».