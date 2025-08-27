«Балтика» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Балтика» Андрея Талалаева, такого мастера слова, сыграет с ЦСКА. Как всегда, Талалаев отличается резкими, едкими комментариями после игры, но при этом сейчас есть за что «Балтику» хвалить. «Балтика» действительно здорово смотрится. Это группа D, но вот в Кубке пока дела у команды Андрея Викторовича складываются не лучшим образом: команда на последнем месте с нулём набранных очков. Играть сейчас против бегущего, лёгкого ЦСКА.

Но впереди у ЦСКА матч против «Краснодара» в чемпионате. С учётом большой группы новичков, которая влилась в состав армейцев, я думаю, состав у ЦСКА будет смешанный. Да, хорошие исполнители пришли: Ди Лусиано, Руис, Верде. Они все наверняка появятся, плюс молодые Бандикян и остальные могут, скорее всего, игровое время получить. Не сыграет Акинфеев, сыграет Тороп. И, как сказал Игорь Владимирович, команда разучилась играть на 0:0. Действительно, армейцы не играют «на ноль». И прошлый матч ЦСКА проиграл «Акрону» в серии пенальти.

Я думаю, что и здесь «Балтика», играющая у себя дома, под хороший аккомпанемент и поддержку своих болельщиков, постарается ЦСКА огорчить. У армейцев хорошая группа атаки, команда действительно бегущая, где-то подловить «Балтику» армейцы тоже смогут. Так что «обе забьют» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».