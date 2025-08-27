Скидки
«Балтика» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч группового раунда Кубка России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа «Балтики» за 1.95.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
«Придёт полный стадион, и для «Балтики» это выставочный матч — показать себя на фоне ЦСКА. ЦСКА провёл ротацию, и я думаю, что здесь сделает то же самое, поскольку следующий матч у них с «Краснодаром». Да, в составе есть хорошие игроки, но есть и совершенно неопытные бойцы.

Поэтому я рискну: итоговая победа «Балтики». Она играет дома, у «Балтики» есть кому доказывать, а ЦСКА, полагаю, полностью резервистами выйдет в этом матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

