«Балтика» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка России

«Балтика» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка России
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.45.

«Балтика» против ЦСКА, 3-й тур Кубка России. Да, не так просто прогнозировать матчи этого турнира, клубы пока проводят встречи в нём, выпуская на поле вторые составы. Но в таких парах всё ожидаемо обычно. Даже второй состав армейцев должен переигрывать балтийцев.

Пока «Балтика» как будто грамотно распределяет силы между двумя турнирами. У неё всего два поражения со старта сезона — и оба в Кубке России. Уступили калининградцы «Акрону» (1:2) и «Локомотиву» (0:2). А вот в РПЛ у подопечных Талалаева всё пока отлично складывается, особенно если вспоминать, что в прошлом сезоне они играли в Первой лиге.

27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
В РПЛ пока без проигрышей идёт «Балтика», в каждом туре набирает очки. Причём нельзя сказать, что у неё просто такой график матчей был, везло с оппонентами. Нет, уже несколько топовых клубов противостояли балтийцам и не смогли их обыграть — «Динамо» (1:1), «Спартак» (3:0), «Локомотив» (1:1). Так что коллектив находится в отличном состоянии, настрой боевой. Правда, пока непонятно, как он будет выступать в Кубке.

У ЦСКА в целом схожая ситуация с результатами в этом сезоне, только ещё лучше. Всего один проигрыш у команды был со старта — и тоже в Кубке России. Причём уступили подопечные Челестини не «Локомотиву», который они в 1-м туре одолели 2:1, а «Акрону» (1:2). И то, с тольяттинцами они вничью сыграли в основное время, упустили победу только в серии пенальти.

В РПЛ же лишь набирал очки ЦСКА, почти только выигрывал. Уже провёл матч с «Зенитом», которому не проиграл (1:1), с «Динамо» (3:1), «Рубин» разгромил (5:1). В таблице чемпионата высоко располагаются армейцы, занимают второе место. На выходных они «Акрону» отомстили за кубковое поражение — 3:1.

В общем, я тут жду борьбы, учитывая уровень соперников. Да, ЦСКА статуснее, в этом сезоне у команды много побед. Но и «Балтику» так просто со счетов сбрасывать не стоит. Плюс, надо учитывать ситуацию в группе: ЦСКА идёт в топ-2, а «Балтика» вообще пока очков не имеет, идёт последней.

Всё же поставлю на победу ЦСКА — котировка 2.45. Но вряд ли она будет крупной, калининградцы у себя дома так просто не уступят. Вероятно, разрыв в счёте будет минимальным», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

