«Брюгге» — «Рейнджерс»: прогноз Тимура Журавеля на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Брюгге» — «Рейнджерс».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.67.

«Рейнджерс» облажались у себя дома. Удивительно, но шотландские клубы вообще перестали быть конкурентоспособными даже на уровне квалификации Лиги чемпионов. «Рейнджерс» потерпели крупное поражение от «Брюгге», уступая 0:3, и лишь в концовке смогли отыграть один мяч.

Думаю, что в Бельгии в ответном матче у «Рейнджерс» шансов немного. Но там будет верховой футбол: обе команды открытые, обе любят забивать. «Рейнджерс», даже слабо веря в успех, всё равно побегут вперёд. Так что это точно будет результативная игра», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».