«Фиорентина» — «Полесье»: стал известен самый вероятный счёт

28 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сыграют итальянская «Фиорентина» и украинское «Полесье». Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия, Италия. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу «Фиорентины» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Полесья» оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу флорентийцев за 7.00. Победа «Фиорентины» 3:0 идёт за 8.00, на 2:1 в пользу хозяев дают 8.80.