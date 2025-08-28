Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фиорентина» — «Полесье»: прогноз на матч в Италии

«Фиорентина» — «Полесье»: прогноз на матч в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Полесье».

Ставка: «Фиорентина» победит с форой (-2.5) за 2.40.

Материалы по теме
«Серветт» — «Шахтёр». Турану и украинцам нужен план Б
«Серветт» — «Шахтёр». Турану и украинцам нужен план Б

Никто и не сомневался в успехе «Фиорентины» в первом матче с «Полесье». Итальянцы выиграли с крупным счётом – 3:0, но по факту могли забивать больше. Интриги тут нет.

Состав команды из Житомира дешевле почти в 12 раз, чем состав итальянской команды. В основном в старт попадают местные игроки, у которых отсутствует опыт выступлений против топовых соперников. Отсюда ошибки в организации атак, проблемы с дисциплиной и хаос в обороне.

Даже чемпионат Украины подопечные Руслана Ротаня начали нестабильно — с двух поражений и одной победы. Два мяча забили и три пропустили. Серия поражений составляет уже четыре встречи. Причём за этот период получилось забить лишь один мяч. Никакого улучшения не предвидится.

Прогнозируем победу «Фиорентины» с форой (-2.5) за 2.40. Стефано Пиоли будет требовать от своих подопечных острее играть в нападении. Реализация отличная — четыре удара в створ в двух матчах нового сезона и столько же голов. Остаётся чаще создавать моменты. «Полесье» попытается что-то предпринять, однако каждое продвижение вперёд может привести к ответной атаке.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android