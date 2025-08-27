Скидки
«Сельта» — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Сельта» — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Сельта».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.22.

Испания — Примера . 6-й тур
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Бетис
Севилья
«Гости под руководством Мануэля Пеллегрини начали сезон с победы над «Алавесом» (1:0), продолжив свою беспроигрышную домашнюю серию. Команда демонстрирует сбалансированную игру с акцентом на контроль мяча и творческую атаку. Однако в обороне периодически возникают проблемы. Из-за травм не смогут сыграть Иско и Рока.

«Сельта» под руководством Клаудио Хиральдеса стартовала с домашнего поражения от «Хетафе» (0:2), вновь показав свои хронические проблемы с реализацией моментов. Однако с «Мальоркой» уже последовала ничья (1:1).

«Бетис» является безусловным фаворитом благодаря текущей форме и психологическому преимуществу. Поставим на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

