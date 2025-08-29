«Родина» — «Торпедо»: назван фаворит матча Первой лиги

Матч 7-го тура Первой лиги «Родина» — «Торпедо» пройдёт 29 августа на «Арене Химки». Начало запланировано на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Поставить на успех «Торпедо» можно за 3.55, а ничейный исход идёт за 3.08.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1 (6.50).