Стали известны шансы «Милана» одержать первую победу в Серии А

29 августа 2025 года в матче 2-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 54% вероятности.

При этом шансы «Лечче» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Гол в каждом тайме доступен за 1.85.

