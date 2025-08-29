«Лечче» — «Милан»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру «Лечче» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» всухую за 2.65.

Летом «Лечче» возглавил Эусебио Ди Франческо, и пока впечатления от его работы неплохие. Новый сезон начался с нулевой ничьей в матче с «Дженоа» на выезде. Надёжно выстроенная оборона показала впечатляющий результат, но в атаке острых моментов не было. Ни одна из них не доходила до удара в створ.

Причина довольно простая — в «Аталанту» ушёл лучший бомбардир Никола Крстович. В прошлом сезоне он поучаствовал в 16 (11+5) из 27 голов клуба в Серии А.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» победит «Лечче» и не пропустит. Команда Ди Франческо не должна создать проблем обороне «россонери». Как минимум потому, что пока нет игрока, способного забивать важные голы. Аллегри, в свою очередь, поработает над балансом между атакой и защитой. В способностях этого тренера сомневаться не приходится.