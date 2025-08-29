Скидки
«Ланс» — «Брест»: определён фаворит матча чемпионата Франции

«Ланс» — «Брест»: определён фаворит матча чемпионата Франции
Комментарии

29 августа 2025 года в матче 3-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Брест». Встреча состоится на стадионе «Боллар Делелис» в Лансе. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ланса» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Бреста» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Победа «Ланса» 1:0 идёт за 7.50.

Комментарии
