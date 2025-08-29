Скидки
«Ланс» — «Брест»: прогноз на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру «Ланс» — «Брест».

Ставка: «Ланс» победит за 1.90.

«Брест» стартовал в новом сезоне Лиги 1 неудачно. Сначала сыграл вничью с «Лиллем» (3:3), а затем уступил «Тулузе» (0:2). Это ещё повезло, что Камори Думбия был в отличном настроении и оформил дубль в ворота «догов», а так могло быть поражение. Оборона не просто проваливается, а теряет контроль, когда соперник активно идёт в прессинг и проводит быстрые атаки. Очень плохая реакция и видение игры.

Было большой ошибкой летом отпустить Лилиана Брассье в «Ренн». Да и в атаке, несмотря на три гола «Лиллю», проблемы есть. В прошлой встрече очень сильно подвело завершение, не хватало остроты. Хотя по активности «Брест» был явно лучше соперника. Но это можно исправить по ходу сезона, ведь у Эрика Руа хватает исполнителей.

Прогнозируем победу хозяев с коэффициентом 1.90. У гостей нет замены Брассье, ничего не изменится при игре в защите, она продолжит теряться и ошибаться. Значит, у «Ланса» есть шанс добыть вторую победу в сезоне. В прошлом розыгрыше Лиги 1 он дважды выигрывал у «Бреста» — 2:0 и 3:1. Ничего не должно помешать ему сделать это вновь, да ещё и при своих трибунах.

