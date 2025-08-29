«Валенсия» — «Хетафе»: ставка на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру «Валенсия» — «Хетафе».

Ставка: «Хетафе» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.90.

«Хетафе» может послужить хорошим примером для команды Карлоса Корберана. Клуб испытывает большие проблемы с потолком зарплат и регистрацией некоторых ключевых футболистов, но даже в таком виде добывает отличные результаты. Сезон начался с двух побед — в матчах с «Сельтой» (2:0) и с «Севильей» (2:1). Хосе Бордалас использовал всего лишь по одной замене в обеих встречах.

Совершенно непонятно, когда устанут его подопечные, но пока они выгрызают победы на характере, мастерстве и отличаются выносливостью. Пока «Хетафе» выглядит гораздо предпочтительнее, чем «Валенсия». Он уверенно пользуется проблемами других клубов и нестабильностью на старте сезона. Правильная тактика. Пока единственный пропущенный мяч — это автогол, полученный после неудачной попытки выбить мяч со своей штрафной.

Абсолютно непонятно, что «Валенсия» может сделать, чтобы обыграть настолько крепкий и мотивированный «Хетафе». Пока футболисты не устали без замен, будут показывать максимальную самоотдачу. Предлагаем поставить на то, что «Хетафе» не проиграет, через тотал больше 1.5 мяча.