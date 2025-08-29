Скидки
«Валенсия» — «Хетафе»: стал известен фаворит матча чемпионата Испании

Комментарии

29 августа в матче 3-го тура испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Валенсии» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Хетафе» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.42.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Валенсии за 5.00.

