«Локомотив» — «Акрон»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» 2:1 за 7.40.

«Локомотив» против «Акрона», третий тур Кубка России. Две сильные команды, показывающие неплохие результаты в этом сезоне. Но, само собой, у подопечных Галактионова все лучше пока складывается. Верю в их успех, пусть и крупного счета не жду.

Обе команды теряли очки в последних матчах в РПЛ. были у них схожие черты в этих неудачах, а были и разные. Так, в позапрошлых встречах оба коллектива забили по голу, а в последних — пропустили по три мяча. Только вот «Локомотив» в обеих играх не уступал. Сперва он сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а затем поделил очки и с «Ростовом» (3:3). Обе эти потери баллов были не такими очевидными, с ростовчанами и вовсе не должны были играть вничью, в концовке подопечные Галактионова ошиблись, да и Роналдо повезло с ударом.

Так что я бы всерьез эти неудачи у «Локо» не рассматривал. Тем более, что до этого почти только выигрывал клуб. Единственная потеря очков еще произошла с ЦСКА, но это было в Кубке, а значит, всерьез говорить тут о проигрыше нет смысла. В РПЛ же все отлично у «железнодорожников», хотя из-за двух последних ничьих они дали «Краснодару» и ЦСКА себя опередить. Но разрыв между ними минимальный.

Что же до «Акрона», так он в последних двух матчах, в отличие от своего соперника по этой встрече, как раз проигрывал. Причем, оппоненты были разные по уровню. Но все равно сперва команда Тедеева не справилась с «Оренбургом» (1:2), а затем проиграла и ЦСКА (1:3). Да, клуб из Тольятти боролся, оба раза был не так далек от ничьих, особенно в противостоянии с оренбуржцами. С армейцам все же сложно конкурировать, уровень составов сильно отличается.

Но тут важно отметить, что эти проигрыши стали для «Акрона» первыми в сезоне. До этого у него шла серия без поражений из шести игр со старта турнира. В том числе, отбирали тольяттинцы очки у «Спартака» (1:1) в РПЛ и у ЦСКА, но уже в Кубке (2:1), и то, в серии пенальти победу они добыли. Так что только по двум последним проигрышам я бы о подопечных Тедеева не судил бы.

Как обычно, перед ставкой стоит оговориться, что это Кубок России, далеко не такой важный турнир для клубов, как РПЛ, в которой уже все-таки прошло определенное количество туров. Обе команды в чемпионате теряли очки в последние недели, так что им необходимы победы там. В Кубке же у них неплохие ситуации, если учитывать, что даже выход с третьего места — не такая уж большая проблема в этом турнире. Они уже имеют достаточное количество очков, чтобы сейчас не переживать о выходе в плей-офф.

Поэтому просто буду отталкиваться от уровня футболистов, от глубины скамейки, понятно, что они сейчас сыграют не основными составами. А тут преимущество за «Локомотивом». Ставлю на его победу со счетом 2:1 — коэффициент 7.40», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».