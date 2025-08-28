«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: ТМ 3 за 1.95.

«Локомотив» сыграет с «Акроном», это группа D. И здесь «Акрон» лидировал до старта тура, а «Локомотив» был 3-м.

«Локомотив» играет домашний матч против, кажется, заведомого аутсайдера, тем более у «Акрона», как мы видим, и в матчах чемпионата молодежь появляется, 17-18-летние ребята. И Дзюба публично просит руководство помочь тренеру и привезти стоящих, качественных игроков для того, чтобы не бороться за выживание.

В Кубке «Акрон» пока свои матчи только дома играл, сейчас игра выездная. «Акрон» неплохо смотрелся с ЦСКА, особенно во втором тайме. Резко начал с ЦСКА в дебюте — и в начале первого тайма, и в начале второго. Дзюба забил свой очередной гол. Думаю, что он получит отдых на эту встречу.

«Локомотив» с тремя очками, пока в группе дома скромненько обыграл «Балтику» — 2:0. И «Локомотиву» надо научиться правильно играть в обороне, не допускать простых ошибок, о чем говорил Галактионов после матча с «Ростовом». Все-таки «Локомотив» 3 мяча пропустил за тайм, это многовато.

Я думаю, особый акцент будет сделан именно на оборонительных действиях и на качественной игре в защите. Надо постараться дать возможность Лантратову как можно меньше в игру вступать. А впереди у «Локомотива» есть кому забивать, есть кому решать.

Упертый матч получится. Не думаю, что будет большое количество забитых мячей. «Акрон», скорее всего, тоже постарается аккуратненько действовать в защите, учитывая лидерство в группе. На данный момент «Акрону» важно не проиграть.

Мой прогноз — «тотал меньше 3» за 1,95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».