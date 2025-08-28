Скидки
«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: ТБ 3 за 1.84.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12'    

«Локомотив» очень серьёзно настроен на этот сезон. В РПЛ команда ещё не потерпела ни одного поражения, а молодая звезда Батраков хладнокровно забивает почти в каждой игре — уже семь голов в чемпионате и два — в Кубке.

Кубок — это прежде всего ротация состава, но железнодорожники даже дублем показывают яркую игру и продолжают забивать в среднем по два мяча за матч.

Что касается «Акрона», то в группе они идут на первом месте: одолели ЦСКА в серии пенальти и доказали, что это команда с характером. Проблема лишь в обороне: в одних встречах «Акрон» играет дисциплинированно, а в других может пропустить три или даже четыре мяча. Потеря концентрации — и «Локомотив» быстро накажет.

Думаю, нас ждёт яркая встреча с множеством забитых голов. Моя ставка — тотал больше 3», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

