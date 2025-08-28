«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Павла Яковлева на игру Кубка России 28 августа

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» в первом тайме и в матче за 2.07.

«У гостей уже два поражения и интервью Дзюбы, в котором он сказал, что нужно усиление для команды, чтобы тольяттинцы не боролись за вылет. И, конечно же, в такой атмосфере эмоционально ребята, наверное, будут немножко неуверенно себя чувствовать. И в целом вторая выездная игра подряд, поражение от ЦСКА, все эти новости будут давить на команду. Да и по игре, я думаю, что железнодорожники являются явным фаворитом.

Давайте разберём «Локомотив»: тоже два неудачных результата подряд — ничейный результат с «Балтикой», которая, если честно, заслуживала победы, дальше «Ростов» — в первой тайме играли хорошо и по счёту добились уверенного преимущества, а вторая половина игры сложилась для команды Галактионова очень тяжело. И замены не сыграли, вышедший Рамирес «привёз» пенальти, что также определило итоговый результат. То есть «Локо» показал отличный старт сезона, команда очень здорово смотрелась, однако сейчас два ничейных результата, и, конечно же, нужно вставать на победные рельсы, для чего кубковый матч может стать подходящим моментом.

Текущее положение команд в группе, где у «Акрона» пять очков, а у «Локомотива» – только три, добавляет мотивации красно-зелёным. Я жду с самых первых минут их реакцию на недавние неудачи. Нет сомнений, что игра на своём поле также поможет вернуться к уровню, который команда показывала на старте сезона. У хозяев масса причин играть только на победу. Всё-таки можно одолеть лидера группы. Второе, «Локомотиву» нужно выходить из кризиса и с такими командами, как «Акрон», который находится сейчас в таком непонятном состоянии, необходимо брать три очка. Поэтому мой прогноз будет на эту встречу победа «Локомотива» в первом тайме и в матче за хороший коэффициент 2.07», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».