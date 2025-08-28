«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Виктора Гусева на игру группового раунда Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: первый тайм результативнее второго за 2.95.

«Мощный «Локомотив», не сумевший переиграть ростовчан (3:3) в шестом туре чемпионата, принимает «Акрон», на день позже тоже в Москве уступивший ЦСКА (1:3). Теперь железнодорожники располагаются в таблице на 3-м месте, а тольяттинцы — на 11-м. В следующем туре в конце недели москвичи будут принимать «Крылья Советов», а команда Тедеева — «Балтику». В кубковой группе D футболисты «Акрон» лидируют с 5 очками, ЦСКА идёт вторым (4), «Локомотив» — третьим (3), а «Балтика» — четвёртой (0).

Второй состав тольяттинцев выиграл у калининградцев и по пенальти одолел ЦСКА. Тем не менее, клубу, несомненно, необходимо усиление. На днях об этом открыто сказал его лидер Дзюба. Скамейка «Локомотива», тоже победившего «Балтику», но проигравшего армейцам, длиннее и качественнее, а в кубковых матчах команда, наряду с резервистами, использует некоторых игроков основного состава, например, Баринова и Батракова.

Даже против гранда на его поле «Акрон», пока забивавший в каждом матче сезона, будет в свойственной ему сейчас манере играть в атакующий футбол. Хотя, в конечном итоге, отсутствие оборонительных редутов у соперника, которые сами нередко отдают инициативу даже менее сильному сопернику, может только поспособствовать хозяевам.

Статистика говорит, что обе команды входят в число лидеров нынешнего чемпионата по результатам первых таймов. То есть, они склонны сразу брать быка за рога и часто в этом преуспевают. Вот и в предыдущем матче в Москве в прошлом году к перерыву счёт был 2:2. И только гол Воробьёва на 79-й минуте принёс победу хозяевам. Последняя их игра в конце мая завершилась гостевой победой «Локомотива» — 4:1.

Позволю себе предположить, что и в этом матче обе команды забьют, и что много событий произойдёт уже в первом тайме», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».