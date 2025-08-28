«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч 3-го тура Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: победа «Локомотива» и его тотал больше 1.5 за 1.72.

«Московский «Локомотив» отлично стартовал в чемпионате России, до минувшего тура команда Михаила Галактионова возглавляла турнирную таблицу. Но вторая подряд осечка отбросила железнодорожников на третью строчку. Если в первом случае столичная команда сыграла вничью в Калининграде, этот результат можно признать приемлемым. А вот 3:3 с «Ростовом», с учётом того, что «Локомотив» вёл в два мяча, да и к седьмой компенсированной в один — сложно это оправдать.

«Акрон» тоже в последних матчах смотрится похуже, а ведь до этого тольяттинцы ни разу не проигрывали в этом сезоне. В шести стартовых встречах команда Заурбека Тедеева не уступала — в РПЛ разгромила «Сочи» на выезде 4:0 и трижды сыграла вничью: с соседями из Самары, со «Спартаком» и в Махачкале. Более того, в Кубке России две победы в двух турах — 2:1 над «Балтикой» и в серии пенальти над армейцами. Но в РПЛ два последних матча сложились неудачно, «Акрон» проиграл дома «Оренбургу» и в Москве 1:3 армейцам.

В этой группе перед 3-м туром запутанная ситуация, команда из Тольятти возглавляет квартет, однако позади армейцы и «Локомотив», да и «Балтика» настроена побороться за выход в плей-офф. Встреча пройдёт в Москве, и, конечно, хозяева фавориты», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».