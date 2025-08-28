«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка мэра Москвы

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» М — «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«В Москве стартует Кубок Мэра — один из самых интересных и статусных предсезонных турниров. Здесь команды выходят почти боевыми составами и стараются проверять тактические наработки в условиях, максимально приближённых к регулярке. Так что, нас ждёт качественный хоккей с интригой.

«Торпедо» подходит к турниру с не самыми красочными результатами. Нижегородцы проиграли «Локомотиву» (1:2) и уступили «Спартаку» (3:6). В команде сменился главный тренер: теперь за результат отвечает Алексей Исаков, и для него это первое испытание в новом статусе как тренера КХЛ. К тому же, «Торпедо» объявило капитана — им стал Алексей Кручинин, на которого возлагаются серьёзные лидерские ожидания. Пока команда ищет баланс между атакой и обороной: впереди у нижегородцев хватает креатива и исполнителей. Оборона тоже претерпела существенные изменения в межсезонье, так что про истинные силы этой линии мы пока сказать не можем.

«Динамо» тоже провело насыщенную предсезонку: победа над «Юностью» (3:2), поражения от «Ак Барса» (1:3) и ЦСКА (1:4). В целом, команда обладает очень серьезным составом, но пока очевидно, что находится не в лучших кондициях. Тема, которая идет параллельно с результатами динамовцев в предстоящем сезоне — Никита Гусев. Он остаётся звездой клуба, и во многом от его формы тоже зависит атакующий потенциал бело-голубых. При этом, в составе есть и другие игроки, способные решать эпизоды в одиночку, так что забивать «Динамо» точно может много.

Чего ждать от матча? И «Динамо», и «Торпедо» играют в атакующий хоккей, обе команды умеют создавать и реализовывать моменты. Думаю, что нас ждёт зрелищный хоккей с большим количеством голов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».