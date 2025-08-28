Скидки
«Спартак» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру Кубка мэра Москвы

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру Кубка мэра Москвы
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.73.

«Стартовый матч Кубка мэра Москвы для обеих команд привлечёт повышенное внимание — для армейцев он будет первой настоящей проверкой перед широкой публикой. Контрольная встреча с «Динамо» в начале этой недели была закрытой от болельщиков и прессы. Крайне любопытно, каким предстанет ЦСКА под руководством нового главного тренера Игоря Никитина.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
В предстоящем сезоне «Спартак» должен делать следующий шаг вперёд — выходить в полуфинал. Два года подряд красно-белые не могли выиграть в плей-офф у представителя Восточной конференции — сначала у «Магнитки», а затем и у «Салавата». И если «Спартак» сможет нивелировать свои проблемы, то достигнет успеха. В чём можно не сомневаться, так это в зрелищности игры красно-белых — Алексей Жамнов не собирается менять фирменный стиль.

Вдвойне интересно посмотреть, кто заменит в составе красно-белых Николая Голдобина, отправившегося в СКА. Пожалуй, оптимальная кандидатура на место Голдобина в тройке с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым — канадец Нэйтан Тодд, отлично действовавший в подыгрыше в составе «Салавата Юлаева».

Конечно, хочется на предсезонке видеть от команд результативный хоккей — впрочем, Никитин наверняка будет требовать от армейцев дисциплины уже на этом этапе. Тем не менее буду ждать яркой игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

