Команда Формулы-1 сменит название из-за запрета на рекламу букмекеров в Нидерландах

Команда Формулы-1 Stake F1 Team Kick Sauber сменит название на время проведения Гран-при Нидерландов (29-31 августа), сообщает Casino Nieuws.

Титульный спонсор команды — бренд Stake — известная букмекерская компания и онлайн-казино.

По данным источника, игорный регулятор Нидерландов связался с организаторами Формулы-1 и заявил, чтo в ходе проведения Гран-при нельзя рекламировать гемблинг-компании. Ограничение на размещение брендинга букмекеров и казино в рамках спортивных мероприятий ввели 1 июля 2025 года.

Таким образом, Stake F1 Team Kick Sauber придётся сменить название на предстоящей гонке. Этo касается не тoлькo названия команды, но и рекламы на болидах, а также на экипировке гонщиков и персонала.

Вместо бренда Stake во время Гран-при Нидерландов разместят логотип стримингового сервиса Кick. Вероятнее всего, в ближайший уикенд команда выступит под названием Kick Sauber.