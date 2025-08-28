«Локомотив» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на игру группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Локомотив» в прошлом матче пропустил три мяча от «Ростова» за тайм, хотя тот сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. По результатам у ростовчан всё слабо, тем не менее команда Галактионова победу упустила. Вроде бы надо сыграть построже сзади, понадёжнее. Но сделать это не так-то просто. «Локомотив» в такой манере не играет. Он заточен под быстрый футбол, с постоянными выбеганиями. Иногда и первым номером могут играть, если в центре поля все лидеры на месте. И «Акрон» во многом схож с «Локомотивом». Сложно представить, что обе команды остановятся и постараются сыграть надёжно, без ошибок, без скорости. Может, начнут поаккуратнее, «Акрон» тоже от ЦСКА наполучал. Однако постепенно игра разгонится, от этого никуда не деться.

ЦСКА победил. «Акрон» пока второй, а «Локомотиву» надо догонять. И ему необходимо на своём поле забирать три очка. Это точно не предполагает осторожной игры. Рисковать придётся. Поэтому моменты будут возникать и у одних, и у других ворот, как это обычно и бывает в матчах «Локомотива».

Возьму традиционную ставку «обе забьют». «Акрон» в атаке тоже много создаёт. Даже без Дзюбы должны справляться, тем более он может и выйти на концовку», — приводит слова Титова «РБ Спорт».