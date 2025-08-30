Стали известны шансы «Пари НН» отобрать очки у «Зенита»

30 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Санкт-Петербурга. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.24, а шансы «Пари НН» оценили в 16.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Если «Пари НН» не проиграет, зайдёт коэффициент 4.90 (около 21% вероятности).